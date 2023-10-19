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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сегмент смартфонов принёс TSMC на треть больше выручки в третьем квартале, чем во втором
Но на скорое восстановление спроса можно только надеяться.

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В своём квартальном отчёте компания TSMC упомянула структуру и динамику изменения выручки по сегментам рынка. Классические пропорции изменились слабо, и сегмент высокопроизводительных решений, к которым относятся центральные и графические процессоры различного назначения, формировал 42% всей выручки компании за период. При этом кварталом ранее данный показатель достигал 44%, но годом ранее не превышал 39%. В денежном выражении поставки компонентов для сегмента HPC принесли TSMC лишь на 6% больше средств, чем во втором квартале.

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Источник изображения: TSMC

Сегмент смартфонов обеспечил последовательный прирост выручки на 33%, но его доля в общей выручке компании в годовом сравнении сократилась с 41 до 39%. Руководство TSMC на квартальной конференции отметило, что складские излишки в сегменте смартфонов и ПК уже близки к истощению, и дно вот-вот будет пройдено, но насколько быстрым будет восстановление рынка в следующем году, судить никто не берётся.

Источник изображения: TSMC

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В очередной раз прозвучала мысль о том, что высокий спрос на ускорители вычислений пока не в силах компенсировать негативное влияние на выручку тех тенденций, которые наблюдаются в более значимых для компании сегментах рынка. Зато в следующем году TSMC рассчитывает нарастить выручку сильнее, чем прочие предприятия отрасли в среднем.

#смартфоны #аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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