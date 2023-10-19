Хотя кварталом ранее он не приносил ничего.

Чисто номинально южнокорейская компания Samsung Electronics освоила выпуск 3-нм чипов в середине прошлого года, но конкурирующая TSMC подтянулась в этой сфере к концу того же года, хотя выручку от поставок 3-нм продукции начала отображать в корпоративной отчётности только по итогам минувшего третьего квартала текущего года. По данным TSMC, поставки 3-нм продукции принесли ей в прошлом квартале 6% всей выручки за отчётный период.

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Источник изображения: TSMC

Примечательно, что в совокупности с 7-нм и 5-нм техпроцессами доля передовых литографических норм в структуре выручки TSMC выросла до приличных 59%, но более зрелые 5-нм и 7-нм техпроцессы свою совокупную долю вынуждены были опустить с более привычных 55% до 53%.

Источник изображения: TSMC

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При этом доля 5-нм продукции в структуре выручки TSMC выросла с 30 до 37% последовательно, и на целых девять процентных пунктов год к году. Зато 7-нм технология постепенно начала сдавать позиции, и если год назад она формировала 26% выручки компании, то ко второму кварталу уменьшила долю до 23%, а в третьем и вовсе скатилась до 16%. Руководство TSMC на квартальном мероприятии напомнило, что компания намеревается к первой половине 2025 года освоить выпуск 2-нм продукции, и уже тратит средства на подготовку к этой миграции.