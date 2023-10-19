Иначе европейские коллеги их опередят даже с учётом изначального отставания.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на недавнем заседании Экономического клуба Нью-Йорка в очередной раз начал проводить яркие исторические параллели между принципами развития мировой экономики за предыдущие 50 лет и последующие. В частности, он заявил, что в предыдущие 50 лет многое зависело от расположения разведанных запасов нефти, а в последующие всё будут определять технологические цепочки поставок и места производства компонентов.

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Источник изображения: Getty Images

Как заверил Гелсингер, даже если гипотетическая блокада Тайваня будет длиться всего несколько недель, этого будет достаточно для блокировки цепочек поставок по всему миру. По этой причине нужно развивать производство чипов в США, Европе и Азии в более широком понимании. Глава Intel призвал власти США быстрее распределять субсидии по «Закону о чипах», поскольку даже в Европе процесс может начаться раньше, хотя аналогичный закон там был принят на год позже. Координируя усилия властей и бизнеса, как считает Гелсингер, США и Европа могут к концу десятилетия увеличить свою долю в производстве чипов с нынешних 20 до 50%.

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При этом на территории США важно готовить квалифицированные кадры, нехватка которых будет лишь усугубляться в дальнейшем. Примерно 60% студентов на технических специальностях в вузах США, которые пригодились бы национальной высокотехнологичной отрасли, сейчас являются иностранцами. Intel призывает упрощать для них получение вида на жительство и гражданства, если выпускники профильных факультетов готовы связывать своё будущее с экономикой США.