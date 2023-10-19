И теперь вряд ли задержит этот момент.

Публикуя развёрнутый отчёт за третий квартал, компания Tesla не стала ходить вокруг да около, и в тематической презентации прямо отметила, что поставки электрических пикапов Cybertruck клиентам начнёт 30 ноября этого года — примерно на два месяца позже того крайнего срока, который Илон Маск (Elon Musk) с момента анонса модели осенью 2019 года многократно откладывал. С другой стороны, машина формально выходит ровно через четыре года после своего анонса.

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Источник изображения: Tesla

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Пока Tesla занимается опытным производством Cybertruck, и наличие колоссального сочетания сложностей на этом пути, как признался Илон Маск, не позволит компании получать существенные денежные поступления от реализации пикапов на протяжении ближайших 18 месяцев. С другой стороны, как отмечается в презентации для инвесторов, предприятие в Техасе сможет производить по 125 000 пикапов в год, когда выйдет на плановую мощность. Весь вопрос заключается в том, когда это случится.