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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix не заинтересована в слиянии бизнеса Western Digital и Kioxia по выпуску твердотельной памяти
И со своей стороны рассматривает союз с SoftBank.

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В 2018 году южнокорейская компания SK hynix приняла участие в выкупе активов Toshiba Memory Corporation, связанных с выпуском твердотельной памяти, в дальнейшем на их основе была создана компания Kioxia с тем же профилем деятельности. Теперь Nikkei Asian Review сообщает, что SK hynix выражает несогласие с планами Kioxia по слиянию с профильным бизнесом Western Digital Corporation, который был унаследован от SanDisk.

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Источник изображения: Kioxia

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В случае, если сделка между Western Digital и Kioxia не состоится, SK hynix хотела бы заручиться финансовой поддержкой со стороны японской корпорации SoftBank. Первоначально SK hynix сама хотела бы развивать сотрудничество с Kioxia, являясь её акционером, и без её одобрения на сделку с Western Digital просто не найдётся достаточно заёмных средств, которые нужно получать у кредиторов. В свою очередь, SK hynix является сильным игроком на рынке памяти типа HBM, которая требуется для ускорителей вычислений в составе систем искусственного интеллекта, поэтому этими доводами корейский производитель надеется заинтересовать SoftBank.

#western digital #nand #sk hynix #сделка #kioxia #softbank
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