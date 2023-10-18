И 2024 год в целом будет переходным, после чего в 2025 году рост выручки возобновится.

Прежде чем завтра отчитается её крупнейший клиент в лице тайваньского контрактного производителя чипов TSMC, компания ASML успела сегодня поделиться не только итогами прошедшего квартала, но и прогнозами на следующий год. Пожалуй, самым шокирующим откровением для инвесторов могло стать сокращение выручки от заказов на поставку литографического оборудования ASML в третьем квартале на 42% до 2,6 млрд евро в последовательном выражении. Подобное охлаждение спроса на оборудование для выпуска чипов, по словам главы компании Петера Веннинка (Peter Wennink), не повлияет на прогноз по выручке на текущий год в целом, по итогам которого она должна вырасти на 30% относительно предыдущего.

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Источник изображения: ASML

При всём этом, руководство ASML осознаёт, что производители чипов, покупающие её оборудования, от излишков собственной продукции постараются избавиться до конца текущего года, но насколько быстрым будет восстановление спроса в условиях сохраняющихся макроэкономических проблем, пока судить никто не берётся. Высокая инфляция, высокие процентные ставки, угроза рецессии в Европе и США, а также не утихающие геополитические конфликты были названы Веннинком в качестве факторов, препятствующих формированию однозначно положительного прогноза на следующий год. В итоге, в компании предпочитают считать 2024 год «переходным» и прогнозировать выручку на уровне текущего. Выручка должна вернуться к росту в 2025 году, как считают в ASML.

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Непосредственно выручка ASML в третьем квартале последовательно сократилась на 3,3% впервые за шесть кварталов, до 6,7 млрд евро, но в годовом сравнении она выросла на 15,5%. Чистая прибыль последовательно сократилась на 2,5%, но в годовом сравнении выросла на 11% до 1,89 млрд евро. В текущем квартале компания рассчитывает выручить от 6,7 до 7,1 млрд евро и удержать норму прибыли в пределах от 50 до 51% при текущем значении 51,9%. Что характерно, на китайском направлении доля выручки ASML в прошлом квартале выросла до 45% против 8% весной этого года, поэтому новые санкции США против КНР должны негативно сказаться на бизнесе ASML, но руководство убеждено, что в текущем году это влияние почти не почувствуется. В более долгосрочной перспективе данный фактор несомненно скажется на финансовых показателях компании, а пока руководство ASML благодарит китайских клиентов за то, что те охотно покупают даже оборудование, которое не нужно компаниям в других странах.