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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Возросла угроза блокировки сделки Broadcom и VMware китайскими антимонопольщиками
Сроки истекают в конце этого месяца.

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Пытаясь не потеряться со своим информационным поводом на фоне новостей о запрете на поставку в Китай более широкого перечня ускорителей NVIDIA, весь вчерашний вечер злые языки распространяли слухи о вероятности блокировки сделки между Broadcom и VMware китайскими регуляторами. Повод для подобных спекуляций был очевиден, поскольку новые санкции США против Китая, по замыслу авторов идеи, только разозлят китайских чиновников, и те отыграются на пытающихся объединить активы Broadcom и VMware.

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Источник изображения: Broadcom

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Первая из них, напомним, собирается выложить более $60 млрд за активы второй, и обе компании пока выражают надежду, что сделка будет одобрена до 30 октября этого года. Китайские антимонопольные органы в этом смысле не являются последним рубежом на пути оформления сделки, поскольку южнокорейские коллеги тоже пока не дали своего одобрения. Не исключено, что китайские власти выдвинут к Broadcom ряд условий, при выполнении которых в будущем они одобрят сделку в этом месяце или чуть позже.

#китай #сделка #broadcom #vmware #антимонопольщики
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