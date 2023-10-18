А Израиль освободили от ограничений.

На сайте NVIDIA к утру появился документ, описывающий потенциальное влияние новых экспортных ограничений США на бизнес компании. Как и сообщалось накануне, под санкции попали не только ускорители вычислений в достаточно широком ассортименте (A100, A800, H100, H800, L40 и L40S), но и флагманская настольная видеокарта GeForce RTX 4090. По всей видимости, власти США опасаются, что китайские оппоненты могут наладить работу центров обработки данных, оснащённых игровыми видеокартами. Впрочем, если учесть опыт майнеров, которые добывали криптовалюту даже с помощью игровых ноутбуков, подобные опасения нельзя признать беспочвенными.

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Источник изображения: NVIDIA

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Мельком упоминаются и некоторые страны из того санкционного списка, в котором оказалось около 40 государств, включая КНР. Считается, что попавшие в перечень страны могли содействовать поставкам ускорителей вычислений в Китай в обход санкций США, а потому экспортные лицензии на торговлю с ними понадобятся тем компаниям, которые собираются поставлять запрещённые компоненты в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам, помимо прочих, а вот Израиль в их число не вошёл. Помимо геополитических сантиментов, исходящих в адрес этого ближневосточного государства со стороны США, на такой выбор могло повлиять наличие у NVIDIA дочерней компании Mellanox со штаб-квартирой в Израиле. Запрещается сотрудничество с компаниями, имеющими штаб-квартиры в ряде стран, включая Китай, даже если закупка ведётся через их дочерние структуры за границей.