Правда, не так сильно, как опасались инвесторы.

Вчера американские власти ввели давно обещанные новые санкции против Китая, Ирана и России, которые ограничили поставку в соответствующие страны ускорителей вычислений с определённым уровнем быстродействия без специальной экспортной лицензии, выдаваемой Министерством торговли США. В случае с Китаем речь шла о фактическом запрете на поставку ускорителей NVIDIA H800 и A800, которые одноимённая компания как раз представила после октября прошлого года, когда вступили в силу предыдущие экспортные ограничения. Более того, даже ускорители с быстродействием более низкого уровня подлежат учёту со стороны американских регуляторов, и если в течение 25 дней с момента уведомления экспортёром о поставке партии таких ускорителей в Китай чиновники решат, что подобная активность требует лицензирования, сложности с поставками возникнут и в этом случае.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Кстати, власти США указали около 40 стран, поставки ускорителей в которые должны контролироваться, поскольку они могут выступать посредниками, помогающими Китаю получить необходимые компоненты для систем искусственного интеллекта. Одновременно были неким образом расширены санкции в сфере поставок оборудования для производства чипов в Китай, а также ещё 21 страну. Критерий плотности вычислительных ресурсов был введён для предотвращения выпуска китайскими оппонентами сложных по компоновке ускорителей, которые состоят из так называемых чиплетов, каждый из которых в отдельности может проходить по удельной производительности, но в совокупности они могут попадать под экспортные ограничения США.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как поясняет Bloomberg, акции NVIDIA на вчерашних торгах в моменте опускались в цене на 7,8%, но к завершению сессии ограничились снижением на 4,68%. Представители компании пытались смягчить эффект, заявляя о наличии высокого спроса на свои ускорители по всему миру, который позволит нивелировать потери на китайском направлении. В любом случае, 30 крупнейших компаний полупроводникового сектора на американском фондовом рынке вчера потеряли около $73 млрд своей капитализации из-за новостей о дополнительных экспортных ограничениях США.