В среднем на 8-13%.

Четвёртый квартал едва начался, а эксперты TrendForce уже делятся своими прогнозами по динамике контрактных цен на твердотельную память в этом отчётном периоде. По их мнению, в среднем по рынку контрактные цены на твердотельную память типа NAND вырастут на 8-13%, но в отдельных сегментах будет возможен более высокий рост. Подобная динамика стала возможной за счёт усилий производителей по сокращению объёмов выпуска памяти, который позволил потребителям более активно расходовать имеющиеся запасы продукции и приступить к закупкам памяти из свежих партий.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В клиентском сегменте контрактные цены на твердотельные накопители в этом сегменте вырастут на 8-13%, как считают эксперты TrendForce, причём сильнее всего это будет выражено как в нижнем ценовом диапазоне, так и в верхнем. В серверном сегменте запасы твердотельной памяти чуть больше, поэтому рост контрактных цен на этом направлении ограничится 5-10%, причём в Китае он может оказаться даже более активным в силу сезонных факторов. В сегменте встраиваемых решений (eMMC и UFS) рост цен на твердотельную память ограничится 10-15%, а вот контрактные цены на кремниевые пластины для памяти 3D NAND могут вырасти на 13-18%.