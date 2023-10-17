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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Контрактные цены на память типа NAND вырастут в этом квартале
В среднем на 8-13%.

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Четвёртый квартал едва начался, а эксперты TrendForce уже делятся своими прогнозами по динамике контрактных цен на твердотельную память в этом отчётном периоде. По их мнению, в среднем по рынку контрактные цены на твердотельную память типа NAND вырастут на 8-13%, но в отдельных сегментах будет возможен более высокий рост. Подобная динамика стала возможной за счёт усилий производителей по сокращению объёмов выпуска памяти, который позволил потребителям более активно расходовать имеющиеся запасы продукции и приступить к закупкам памяти из свежих партий.

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Источник изображения: Reuters

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В клиентском сегменте контрактные цены на твердотельные накопители в этом сегменте вырастут на 8-13%, как считают эксперты TrendForce, причём сильнее всего это будет выражено как в нижнем ценовом диапазоне, так и в верхнем. В серверном сегменте запасы твердотельной памяти чуть больше, поэтому рост контрактных цен на этом направлении ограничится 5-10%, причём в Китае он может оказаться даже более активным в силу сезонных факторов. В сегменте встраиваемых решений (eMMC и UFS) рост цен на твердотельную память ограничится 10-15%, а вот контрактные цены на кремниевые пластины для памяти 3D NAND могут вырасти на 13-18%.

#аналитика #цены #nand #твердотельная память #trendforce
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