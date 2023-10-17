Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производитель электрических грузовиков Volta Trucks подал заявление о банкротстве
Непростая это работа — электротягой тащить бегемота.

реклама

Не всем производителям электромобилей суждено преодолеть стадию стартапа в своём развитии и перейти к коммерческому выпуску продукции с прибылью. Как сообщает Reuters, зарегистрированная в Швеции компания Volta Trucks, которая намеревалась выпускать среднетоннажные электрические грузовики, на этой неделе подала заявление о банкротстве. Следующим шагом станет аналогичная процедура в Великобритании, где у стартапа есть представительство.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предвестником такого исхода в августе стало банкротство поставщика компонентов Proterra, на содействие которого Volta Trucks рассчитывала в своих планах. Одновременно основной поставщик тяговых батарей ограничил квоту отгрузок продукции для нужд Volta Trucks, поэтому компания столкнулась с проблемами масштабирования производства и привлечения капитала. Всё это закономерно привело её к предбанкротному состоянию. До этого момента Volta Trucks смогла привлечь около $316 млн инвестиций и получила заказы на выпуск более 5000 электрических грузовиков. Выпускать их планировалось на предприятии в Австрии, но теперь этим планам не суждено сбыться.

#электромобили #volta #банкротство #электрические грузовики
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Mazda призналась, что на компактных электромобилях сложно зарабатывать
Китайский автогигант BYD к концу года выпустит электрический пикап
Tesla научилась предсказывать доступность зарядных станций для клиентов к моменту прибытия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
13
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
43
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
39
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
5
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
9
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
22
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
11

Сейчас обсуждают

Руниме Ульянов
14:09
Что за херню ты несёшь,? Кто тебе мешает поставить драйвер на nvidia под Linux? И не надо врать - по умолчанию не используется никакая трассировка в блендер, там стоит другой обработчик, и он, о ужос,...
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
Руниме Ульянов
14:07
Вытри глупость
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
Руслан
14:05
Кучу тестов пересмотрел - чем 12400f лучше 5600х?
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Алексей Каверин
13:48
И израильтяне и палестинцы с окружающими их арабами семиты, то есть по сути один народ. Но они хотят уничтожить друг друга. Они все антисемиты?
13 пленников погибли в секторе Газа от огня израильской армии
Various Artists
13:46
"успешная проверка ADATA LEGEND 970 с поддержкой PCIe Gen 5," интересно какие это intel процессоры и мат платы поддерживают pci 5.
ADATA расширит линейку памяти XPG LANCER DDR5 модулями со скоростью 7600, 8000 и 8400 MT/с
Mallory
13:41
Стоп стоп стоп. Какой еще сетевой термин? Вы что в это вкладываете вообще? В windows точно такое же разделение, обычный пользователь и пользователь с правами администратора. Вот вы когда жмете в окошк...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Евграф Поликарпович
13:38
Наша служба и опасна и трудна, И на первый взгляд, как будто не видна.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обвинил Арестовича в работе на ФСБ России
Лев корл
13:37
Корнеты им нужны И Кинжал индивидуальный для Бидона)))
ХАМАС готов освободить всех иностранных пленников
Евграф Поликарпович
13:36
Не мужиков, а будущего президента США. Тупое, читай внимательней, это Scud Dusty любит когда его шпилят тайские мальчики.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обвинил Арестовича в работе на ФСБ России
Eppius
13:31
100 косарей - народный ПК. То есть у нас любой из народа легко может себе позволить такой.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем