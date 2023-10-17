Непростая это работа — электротягой тащить бегемота.

Не всем производителям электромобилей суждено преодолеть стадию стартапа в своём развитии и перейти к коммерческому выпуску продукции с прибылью. Как сообщает Reuters, зарегистрированная в Швеции компания Volta Trucks, которая намеревалась выпускать среднетоннажные электрические грузовики, на этой неделе подала заявление о банкротстве. Следующим шагом станет аналогичная процедура в Великобритании, где у стартапа есть представительство.

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Источник изображения: Reuters

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Предвестником такого исхода в августе стало банкротство поставщика компонентов Proterra, на содействие которого Volta Trucks рассчитывала в своих планах. Одновременно основной поставщик тяговых батарей ограничил квоту отгрузок продукции для нужд Volta Trucks, поэтому компания столкнулась с проблемами масштабирования производства и привлечения капитала. Всё это закономерно привело её к предбанкротному состоянию. До этого момента Volta Trucks смогла привлечь около $316 млн инвестиций и получила заказы на выпуск более 5000 электрических грузовиков. Выпускать их планировалось на предприятии в Австрии, но теперь этим планам не суждено сбыться.