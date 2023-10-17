На остров посмотреть и себя показать.

Как сообщает DigiTimes, основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) на этой неделе встречается с представителями различных компаний на Тайване, включая руководство Foxconn, Quanta Computer, Gigabyte Technology и TSMC. Глава NVIDIA даже выступит на мероприятии Foxconn, которое будет проходить завтра.

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Источник изображения: DigiTimes

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Обсуждение вопросов с представителями TSMC, как считают источники, сведётся к решению проблемы дефицита производственных мощностей. Он сосредоточен не столько в сфере обработки кремниевых пластин, сколько на участке тестирования и упаковки ускорителей вычислений по методу CoWoS, которым пользуется только TSMC. К концу следующего года она обязуется увеличить профильные производственные мощности в два раза, но пока не успевает за спросом на конкретный тип вычислительных решений, постёгиваемый бурным развитием систем искусственного интеллекта.