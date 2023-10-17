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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla накапливает на заводской стоянке в Техасе готовые электрические пикапы Cybertruck
А тем временем, нет никакой информации о дате начала их поставок.

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Первоначально Илон Маск (Elon Musk) планировал начать передачу товарных пикапов Cybertruck до конца третьего квартала, но сроки в очередной раз вышли, а публика до сих пор остаётся в неведении относительно даты проведения профильного мероприятия. Между тем, билеты на него уже разыгрываются среди участников корпоративной бонусной программы, а для участвующего персонала приготовлена тематически оформленная одежда. Как отмечает Electrek, на внутренней накопительной площадке предприятия Tesla в Техасе, где налаживается производство электрических пикапов Cybertruck, количество готовых экземпляров продолжает увеличиваться.

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Источник изображения: Joe Tegtmeyer, X

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Как минимум, в момент традиционного облёта территории одним из специализирующихся на данном виде съёмок блогером на территории предприятия было замечено девять таких машин. Если учесть, что в программе тестирования предсерийных образцов уже участвую сотни пикапов, такое количество готовой продукции не кажется значительным, но Илон Маск на прошлом отчётном мероприятии и не обещал, что массовое производство Cybertruck будет развёрнуто ранее следующего года. Тем более, что первые серийные электромобили новой модели по традиции Tesla обычно распространяются среди сотрудников, поскольку это позволяет лучше отслеживать возможные дефекты и неисправности. На этой неделе Tesla будет подробно отчитываться о результатах третьего квартала, и сопутствующее мероприятие могло бы стать хорошим местом для объявления времени начала поставок товарных пикапов Cybertruck.

#tesla #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап
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