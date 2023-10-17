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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики рассчитывают, что в третьем квартале прибыль TSMC упала на 30%
Но выручка начнёт расти в следующем году.

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Наличие официальной статистики TSMC за все три предыдущих месяца в отдельности позволяет с высокой точностью спрогнозировать величину квартальной выручки, но более подробные финансовые результаты компании пока остаётся только прогнозировать, ведь полный отчёт за третий квартал будет опубликован только в четверг. Агентство Reuters поясняет, что аналитики в среднем прогнозируют снижение квартальной выручки на 20% до $17 млрд, а чистой прибыли — на 30%.

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Источник изображения: DigiTimes

Если прогноз по динамике чистой прибыли TSMC сбудется, то она сократится до $6 млрд, демонстрируя снижение уже второй квартал подряд. Издание DigiTimes сообщает, что на квартальном отчётном мероприятии внимание инвесторов наверняка будет приковано к прогнозу TSMC на следующий год. Консенсус отраслевых аналитиков предусматривает увеличение выручки компании на 22% по итогам следующего года. Эксперты Morgan Stanley ожидают, что в четвёртом квартале текущего года выручка TSMC успеет вырасти на 10%, но может и удивить инвесторов более выраженной положительной динамикой. На это, по их словам, позволяет рассчитывать высокий спрос на компоненты в сегменте систем искусственного интеллекта.

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Аналитики Fubon Securities придерживаются более сдержанного прогноза, ожидая, что в первом квартале следующего года выручка TSMC увеличится на 10%, но в четвёртом квартале текущего компания может столкнуться с отменой части заказов со стороны клиентов. Та же компания Apple, например, может пересмотреть производственную программу компонентов для смартфонов нового семейства iPhone 15 в сторону уменьшения.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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