Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung получит возможность выпускать в Китае 236-слойную память типа 3D NAND
Благодаря гуманной политике экспортного контроля США.

реклама

По данным Business Korea, возможность поставлять передовое оборудование для выпуска памяти 3D NAND в Китай для Samsung Electronics осенью этого года обрела первостепенное значение, поскольку в октябре истекал срок первоначального освобождения от действующих правил экспортного контроля США, которые не допускают появление в Китае оборудования, пригодного для выпуска памяти с количеством слоёв более 128 штук. Собственно, до сих пор крупнейшее предприятие Samsung в китайском Сиане как раз и выпускало 128-слойную память 3D NAND, обеспечивая до 40% объёмов производства в масштабах всего бизнеса Samsung.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Получив бессрочное право поставлять в Китай для своих нужд любое оборудование, Samsung теперь намеревается отгрузить до конца года всё необходимое для перехода к выпуску 236-слойной памяти типа 3D NAND на площадке в Сиане. Непосредственно старт производства намечен на следующий год. Пока на рынке наблюдается избыток твердотельной памяти, у Samsung есть возможность заняться техническим перевооружением производства. Тем более, что сейчас предприятие в Сиане загружено максимум на 20%. Переход на более современную память позволит компании снизить себестоимость данного вида продукции и повысить её конкурентоспособность на мировом рынке.

#samsung #полупроводники #сша #китай #санкции #nand #3d nand
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Принадлежащий китайцам производитель аккумуляторов AESC уверен, что сможет построить предприятия в США
Основатель TSMC считает, что Intel смогла бы стать конкурентоспособным контрактным производителем чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
191
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
11
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
5
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
36
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
15
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
9
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Мой личный опыт использования Anbernic RG35XX в 2023 году
2
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
16
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+

Сейчас обсуждают

Dzhereli
13:08
Деду пора таблетки выдавать.
Samsung получит возможность выпускать в Китае 236-слойную память типа 3D NAND
Roditch
13:07
Допустить Чубайса к гуманитарной помощи было серьёзнейшей ошибкой.
Армия Израиля сообщила об уничтожении еще одного аванпоста движения «Хезболла»
Руслан
13:07
У дедушки отвал чипа , виной всему свинцовый припой и древний техпроцесс.
Samsung получит возможность выпускать в Китае 236-слойную память типа 3D NAND
Optimissed
13:07
Как я понял, вопрос был про то, а можно ли сделать так, чтобы игра адекватно запускалась из-под wine, будучи настроенной руками, а не с использованием обёрток (независимо от того, знал он об этом ране...
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
Александр
13:06
Так для этого и оправляют, чтоб претендовать. А потом скажут: Даёшь бабло!, Хохлы: У нас нIма! Гейропа: Плати территорией!)))
Экс-разведчик США Риттер: Венгрия, Польша и Румыния претендуют на земли Украины
Alex-IT
13:06
Но на 100% от ошибок бюрократического аппарата спасает только релокация за границу, что и делают многие айтишники... Государство само с собой не может разобраться, и народ это прекрасно видит.
ИТ-специалистов в РФ продолжают призывать в армию – почему призывники сами виновны в своих проблемах
Skyten
13:05
Ты больной или просто мазохист?
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Евгений Шрайнер
13:05
А кто то тратил деньги покупал трубы, копал прокладывал водопровод
Появились кадры процесса изготовления неуправляемых ракет боевиков ХАМАС из водопроводных труб
Георгий Ващенко
13:03
Не читали Ленина, а он предупреждал.
Politico: Азербайджан может вторгнуться в Армению в течение следующих нескольких недель
Георгий Ващенко
12:51
Блин, я уже и забыл что Хухл у нас отключил рекламу и мы не паримся из-за её назойливости. Красота. Но способы защиты доходов странные.
Google блокирует просмотр видеороликов YouTube пользователям Microsoft Edge
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем