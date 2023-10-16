Ведь одно такое у него уже имеется.

По информации Nikkei Asian Review, компания AESC полна уверенности, что сможет приступить к строительству двух предприятий по выпуску тяговых аккумуляторов на территории США, даже с учётом наличия в капитале 80% акций, принадлежащих китайским инвесторам. До 2019 года AESC функционировала в качестве совместного предприятия японских Nissan Motor и NEC, но после этого китайская Envision Group получила 80% акций данной компании. Известно, что американские власти не особо приветствуют экспансию китайских производителей тяговых аккумуляторов на своей территории. Во всяком случае, они не готовы поддерживать их субсидиями.

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Источник изображения: AESC

По крайней мере, Ford Motor уже пришлось столкнуться с критикой за попытку наладить в США выпуск тяговых батарей с использованием технологий китайской CATL, но без её участия в капитале профильных предприятий. У AESC на территории США уже действует предприятие по выпуску аккумуляторов, которое снабжает продукцией Nissan Motor, но китайская компания рассматривает возможность строительства нового предприятия в Кентукки стоимостью $2 млрд и предприятия в Южной Каролине стоимостью $810 млн. Оба будут введены в строй после 2025 года, если на пути реализации этих проектов не возникнет новых препятствий.

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AESC намерена получить не только субсидии от властей США на строительство данных предприятий, но и в дальнейшем пользоваться налоговыми льготами для компаний, решивших локализовать выпуск аккумуляторов на территории страны. Компания уверена, что будет готова соответствовать требованиям властей США к соискателям на получение таких преференций.