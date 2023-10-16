Такое вот непорочное обновление.

На страницах ресурса Bloomberg появился очередной дайджест слухов о планах Apple, накопленных за неделю штатным автором Марком Гурманом (Mark Gurman). По его словам, компания обеспокоена тем, что клиенты нередко получают в рознице смартфоны с уже устаревшим программным обеспечением на борту, которое затем приходится обновлять собственными силами. В случае с iPhone 15, как показывает практика, это может обернуться повышенным нагревом смартфона и вызвать у новоиспечённого владельца неприятные эмоции.

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Источник изображения: Bloomberg

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По словам источника, Apple разработала метод обновления ПО смартфонов, который не подразумевает вскрытия упаковки и физического контакта персонала магазина с самим устройством. Компания создала некий планшет, который по беспроводному каналу сможет включать находящийся в упаковке смартфон при непосредственном контакте с коробкой устройства, а затем загружать всё необходимое программное обеспечение и так же «дистанционно» выключать смартфон после выполнения всех операций. Фирменные магазины Apple начнут получать такие «станции обновления» до конца текущего года.