Что характерно, больше всего оживление было замечено на европейском направлении.

Агентство Bloomberg начало неделю с публикации свежей статистики, опубликованной государственными органами Южной Кореи. Оба крупнейших производителя микросхем памяти являются корейскими компаниями — речь идёт о Samsung Electronics и SK hynix, поэтому изучение местной статистики позволяет в какой-то мере экстраполировать полученные результаты на всю отрасль по производству памяти.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

Впервые с начала года в сентябре объёмы экспорта микросхем памяти типа NAND выросли в годовом сравнении на 5,6%, тогда как в августе они ещё демонстрировали снижение на 8,9%. Перелом позволяет рассчитывать на постепенное восстановление рынка твердотельной памяти. В сегменте DRAM поводов для оптимизма чуть лучше, поскольку поставки оперативной памяти из Южной Кореи в сентябре сократились на 24,6% год к году, хотя и это несколько лучше наблюдавшегося в августе падения на 35,2%.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По данным статистики, Европа стала основным направлением экспорта полупроводниковой продукции из Южной Кореи, на котором в сентябре наблюдался рост в размере 56,5%. США и Китай пока демонстрируют отрицательную динамику, сократив поставки чипов всех типов по итогам сентября на 30,5 и 22,7 % соответственно.