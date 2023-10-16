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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставки NAND из Южной Кореи в сентябре вернулись к росту
Что характерно, больше всего оживление было замечено на европейском направлении.

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Агентство Bloomberg начало неделю с публикации свежей статистики, опубликованной государственными органами Южной Кореи. Оба крупнейших производителя микросхем памяти являются корейскими компаниями — речь идёт о Samsung Electronics и SK hynix, поэтому изучение местной статистики позволяет в какой-то мере экстраполировать полученные результаты на всю отрасль по производству памяти.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Впервые с начала года в сентябре объёмы экспорта микросхем памяти типа NAND выросли в годовом сравнении на 5,6%, тогда как в августе они ещё демонстрировали снижение на 8,9%. Перелом позволяет рассчитывать на постепенное восстановление рынка твердотельной памяти. В сегменте DRAM поводов для оптимизма чуть лучше, поскольку поставки оперативной памяти из Южной Кореи в сентябре сократились на 24,6% год к году, хотя и это несколько лучше наблюдавшегося в августе падения на 35,2%.

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По данным статистики, Европа стала основным направлением экспорта полупроводниковой продукции из Южной Кореи, на котором в сентябре наблюдался рост в размере 56,5%. США и Китай пока демонстрируют отрицательную динамику, сократив поставки чипов всех типов по итогам сентября на 30,5 и 22,7 % соответственно.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники #nand #sk hynix #dram
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