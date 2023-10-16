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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США готовятся перекрыть поставки в Китай ускорителей NVIDIA H800
Уже на этой неделе.

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По информации агентства Reuters, на этой неделе американские власти должны будут принять поправки к правилам экспортного контроля, которые введут дополнительные ограничения на поставку в Китай ускорителей вычислений с определённым уровнем быстродействия. Как известно, с осени прошлого года NVIDIA поставляет в Китай адаптированные с учётом действующих ограничений ускорители вычислений A800, позже к ним присоединились более современные и производительные H800 с архитектурой Hopper. Доступность последних китайским клиентам NVIDIA не даёт покоя американским чиновникам, поэтому они рассчитывают в новой версии правил экспортного контроля ограничить возможность поставок в Китай ускорителей с уровнем быстродействия H800.

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Источник изображения: NVIDIA

Заодно власти США намереваются пересмотреть критерии, по которым будет оцениваться производительность поставляемых в Китай ускорителей вычислений. Дополнительно будет контролироваться плотность размещения вычислительных средств на единице площади центра обработки данных. Дополнительно регуляторы будут требовать от экспортёров отчитываться о поставках в Китай ускорителей вычислений с любым уровнем быстродействия, а также самых производительных потребительских решений, даже если речь идёт о графических чипах, используемых в игровых ноутбуках, например. Контроль за этими каналами поставок, как считается, позволит чиновникам США в случае необходимости корректировать дальнейшие ограничительные меры.

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Если закупки оборудования китайскими компаниями через свои представительства за рубежом власти США намереваются пресечь новыми правилами экспортного контроля, то доступ китайских компаний к облачным сервисам западных провайдеров пока ограничивать не планируется, но регуляторы хотели бы получать статистику и в этой сфере, чтобы при необходимости принять соответствующие меры воздействия.

#nvidia #сша #китай #санкции #h800
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