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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За предыдущие полгода NVIDIA накопила больше свободных средств, чем за весь позапрошлый
Акционеры должны радоваться.

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Октябрьская презентация NVIDIA для инвесторов наглядно демонстрирует, насколько бум систем искусственного интеллекта позволяет компании улучшать свои финансовые показатели деятельности. По крайней мере, к середине этого года норма прибыли компании достигла рекордных 70%, а выручка в серверном сегменте приблизилась к сумме, полученной за весь предыдущий год ($15 млрд). Такими темпами NVIDIA может удвоить свою выручку в серверном сегменте по итогам всего года.

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Источник изображения: NVIDIA

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Это помогает компании накапливать свободные денежные средства. По крайней мере, к середине этого года свободный денежный поток NVIDIA достиг $8,7 млрд, кратно увеличившись относительно аналогичного периода предыдущего года, а также превзойдя показатель всего позапрошлого года ($8 млрд). Деньги будут направлены не только на операционные нужды, исследования и разработки, но и возврат капитала инвесторам. В прошлом году компания потратила $10 млрд на выкуп акций и $398 млн выплатила в форме дивидендов. Сейчас она согласовала с советом директоров выделение $25 млрд на выкуп акций, пусть и без привязки к срокам. Размер дивидендов компания также снижать не планирует.

#nvidia #аналитика #финансы
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