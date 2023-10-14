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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Игровая выручка NVIDIA достигла пика в 2021 году
Спасибо майнерам за это?

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Несправедливость ситуации с изучением свежей презентации NVIDIA для инвесторов заключалась в том, что этот светлый по своему оформлению документ оказался для многих авторов новостей полезен лишь упоминанием о готовности компании представлять новую вычислительную архитектуру в серверном сегменте каждый год. Как стало известно, в следующем году на рынок выйдут ускорители поколения Blackwell (B100), а их преемники с таинственным обозначением X100 будут представлены лишь в 2025 году.

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Источник изображения: NVIDIA

Между тем, презентация содержит немало интересной информации о деятельности NVIDIA в игровом сегменте. Сейчас в календаре компании миновал экватор 2024 фискальный год, поэтому по отношению к календарным периодам на слайдах идёт опережение на один шаг, и это нужно учитывать при изучении иллюстраций. В прошлом году компания в игровом сегменте получила 33% всей выручки, но в первом полугодии текущего данная доля сократилась до 23%, поскольку серверный сегмент свои позиции по сравнению с 2020 годом укрепил с 42 до 70%. В прошлом году компания в игровом сегменте выручила $9,1 млрд, и средние темпы роста профильной выручки на пятилетнем интервале составляли 10% в год.

Источник изображения: NVIDIA

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При этом 2021 календарный год характеризовался резким ростом игровой выручки до рекордных $12,5 млрд. Уже в 2022 календарном году выручка NVIDIA в игровом сегменте сократилась на 28%. Даже по итогам первой половины текущего фискального года наблюдается снижение игровой выручки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. К этой статье выручки, к слову, относятся не только поступления от реализации видеокарт, но и подписка на сервис GeForce NOW, а также полученные от реализации компонентов для игровых консолей Nintendo средства.

#nvidia #видеокарты #аналитика #финансы
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