За целый год компания не смогла продвинуться дальше, пока Apple не начала получать свои 3-нм процессоры к осени.

До сих пор тайваньская компания TSMC не показывала в своей квартальной отчётности долю выручки, получаемую от реализации 3-нм чипов, хотя формально приступила к их поставкам почти год назад. Было очевидно, что производитель не так много на этом зарабатывает, и только выход на рынок смартфонов Apple iPhone 15, использующих 3-нм процессоры производства TSMC, должен был формально «легализовать» соответствующие денежные потоки. Тем не менее, как отмечает DigiTimes, по итогам всего 2023 года выручка TSMC от реализации 3-нм продукции не превысит 4-6% от совокупной.

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Источник изображения: DigiTimes

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Для начального этапа экспансии относительно новой литографической технологии это не так уж и мало. Другое дело, что текущий год с оглядкой на два более «тучных» для TSMC нельзя будет назвать удачным в целом, ведь компания ожидает снижения выручки на величину до 10% по его итогам. Даже неплохие итоги третьего квартала, по мнению осведомлённых источников, не заставят руководство TSMC пересмотреть прогноз по динамике выручки на весь 2023 год, который был сформирован в июле.