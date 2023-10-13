На какой срок, пока не до конца понятно.

По информации Bloomberg, которое цитирует министра экономики Тайваня Ван Мэйхуа (Wang Mei-hua), компании TSMC удалось продлить на неопределённый срок действие послаблений в отношении режима поставок литографического оборудования на своё предприятие в китайском Нанкине. Оно способно выпускать 16-нм чипы, которые в отдельных случаях считаются американскими чиновниками достаточно продвинутыми, чтобы ограничивать в соответствующей возможности китайские компании.

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Источник изображения: Bloomberg

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Льготный режим экспортного контроля в отношении TSMC действовал на протяжении предыдущих 12 месяцев, как и в случае с южнокорейскими компаниями SK hynix и Samsung Electronics. На какой срок продлевается такое положение дел, тайваньская чиновника не уточнила, но пояснила, что китайское предприятие TSMC продолжает функционировать исправно. Корейские компании недавно получили бессрочное право поставлять на свои предприятия в Китае необходимое оборудование, а TSMC, по предварительным данным, рассчитывала продлить разрешение ещё на год.