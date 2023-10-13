Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm сократит 1258 сотрудников в своих калифорнийских офисах к середине декабря
Спад на рынке смартфонов вынуждает компанию урезать затраты.

реклама

Как поясняет Bloomberg, американская корпорация Qualcomm была вынуждена уведомить власти штата Калифорния о намеченных на середину декабря мероприятиях по сокращению численности персонала в двух своих местных офисах. К 13 декабря потеряют работу 1064 сотрудника головного офиса в Сан-Диего, а представительство Qualcomm в Санта-Кларе лишится 194 работников. Из них в общей сложности более 750 человек занимали инженерные должности и могли быть вовлечены в разработку процессоров и сопутствующих технологий.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Подчёркивается, что оба офиса после указанных мероприятий по сокращению штата продолжат свою работу. В масштабах всего бизнеса, если ориентироваться на данные о численности персонала Qualcomm за сентябрь прошлого года, эти потери не будут существенными, поскольку 2,5% от совокупной численности в 51 000 человек жизнеспособность компании сильно не подорвут. К слову, в 2021 году в Qualcomm работало только 45 000 человек, а до начала пандемии в 2019 году и вовсе менее 38 000. После активного приёма на работу новых сотрудников во время пандемии многие компании технологического сектора вынуждены оптимизировать штатное расписание на фоне наблюдаемого сейчас спада рынка. Тем более, что выручка Qualcomm существенно зависит от рынка смартфонов, и по итогам текущего фискального года должна сократиться на 19%. Проблема заключается в том, что не все американские штаты требуют от корпораций заранее сообщать о масштабах сокращений персонала, поэтому указанными 1258 сотрудниками Qualcomm дело может не ограничиться.

#сша #qualcomm #калифорния #сокращение персонала
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Главы Минфинов стран G7 заявили, что российские активы останутся замороженными до выплаты Россией «нанесённого Украине ущерба»
Intel рассчитывает увидеть в числе своих клиентов Apple, Qualcomm или NVIDIA
Власти США хотят закрыть доступ к компонентам систем ИИ для дочерних структур китайских компаний за рубежом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
18
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
130
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
47
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
6

Сейчас обсуждают

-[]-
10:30
Примени, только в развернутом виде, будет смешно посмотреть, как ты будешь пытаться эту логику вывернуть! )))
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
-[]-
10:28
Я зашел посмотреть на канал, обычная укропская помойка, все как ты любишь! ))) "Да и гитлеровцы верили, что они делают "хорошее" дело" Ты прям про себя написал! )))
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
p0m
10:26
А у меня FX. Бе Бе Бе...)))
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Роман Широков
10:23
Французский журналист не заменил разницы, но куча душнил и тошнотиков скулят по всему интернету что совсем всё не то и для них разница колоссальная ))
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
Михаил Невский
10:22
сами же напрасились зачеем детей убивать. отрезать головы, собак, стариков, простых людей убивать? Надеюсь хамас будет уничтожен.
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
-[]-
10:16
Историю, написанную по укропской пропаганде? ))) Знаешь, что бы понять, что ресурс воняет фейками, достаточно просмотреть заголовки размещенного материала, если весь размещенный материал связан с очер...
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Кролик Роджер
09:57
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
истребитель хохлизма
09:55
чтобы не ставить воздух нужно сперва нагрузить этот проц, в покое и повседневном использовании без стрестестов у него тдп минимальное, а у тебя дцп максимальное
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
XAM
09:54
Какой ужас. Уязвимости интел - ктото узнает сколько у меня игр в стиме ))
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
XAM
09:52
Ничего не скажу за 13900к, у меня 13900F и он потребляет 200Вт под синтетикой, после чего совсем не напрягает в играх. При этом если амд столько мало кушают, то почему они такие горячие?
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем