Спад на рынке смартфонов вынуждает компанию урезать затраты.

Как поясняет Bloomberg, американская корпорация Qualcomm была вынуждена уведомить власти штата Калифорния о намеченных на середину декабря мероприятиях по сокращению численности персонала в двух своих местных офисах. К 13 декабря потеряют работу 1064 сотрудника головного офиса в Сан-Диего, а представительство Qualcomm в Санта-Кларе лишится 194 работников. Из них в общей сложности более 750 человек занимали инженерные должности и могли быть вовлечены в разработку процессоров и сопутствующих технологий.

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Источник изображения: Bloomberg

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Подчёркивается, что оба офиса после указанных мероприятий по сокращению штата продолжат свою работу. В масштабах всего бизнеса, если ориентироваться на данные о численности персонала Qualcomm за сентябрь прошлого года, эти потери не будут существенными, поскольку 2,5% от совокупной численности в 51 000 человек жизнеспособность компании сильно не подорвут. К слову, в 2021 году в Qualcomm работало только 45 000 человек, а до начала пандемии в 2019 году и вовсе менее 38 000. После активного приёма на работу новых сотрудников во время пандемии многие компании технологического сектора вынуждены оптимизировать штатное расписание на фоне наблюдаемого сейчас спада рынка. Тем более, что выручка Qualcomm существенно зависит от рынка смартфонов, и по итогам текущего фискального года должна сократиться на 19%. Проблема заключается в том, что не все американские штаты требуют от корпораций заранее сообщать о масштабах сокращений персонала, поэтому указанными 1258 сотрудниками Qualcomm дело может не ограничиться.