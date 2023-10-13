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Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2027 году TSMC рассчитывает наладить выпуск в Японии 6-нм чипов
И для этого построит ещё одно предприятие на юго-западе страны.

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Как сообщает Nikkei Asian Review, тайваньская компания TSMC не собирается ограничиваться единственным предприятием на юго-западе Японии, которое наладит выпуск 28-нм и 12-нм продукции с конца следующего года. По данным японских СМИ, летом следующего года по соседству начнётся строительство второго предприятия, которое с 2027 года сможет выпускать 12-нм и 6-нм чипы как для Sony, так и для других клиентов.

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Источник изображения: Intel

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По предварительным оценкам, ежемесячно новое предприятие TSMC сможет обрабатывать по 60 000 кремниевых пластин. Если первое предприятие потребует инвестиций в размере $8 млрд, половина из которых будет покрываться субсидиями из японского бюджета, то стоимость второго предприятия оценивается в $13,3 млрд. Власти Японии тоже планируют предложить субсидии на строительство данного объекта. Расчёт делается на то, что к 2037 году налоговые поступления от деятельности двух предприятий TSMC в Японии перекроют все затраты бюджета на субсидирование их строительства. Напомним, что к 2027 году японский консорциум тоже намеревается запустить своё передовое предприятие в данной стране, но оно будет выпускать 2-нм чипы с достаточно высокой себестоимостью и в небольших количествах. В этом смысле массовый выпуск 6-нм чипов силами TSMC и её партнёров кажется вполне достойной альтернативой.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #япония
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