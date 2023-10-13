В том смысле, что хотела бы выпускать для них чипы.

Довольно объёмный материал на страницах Bloomberg, по большому счёту, сводится к демонстрации пары цитат генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), который рассуждает о перспективах развития контрактного бизнеса компании, подразумевающего выпуск чипов по заказам сторонних разработчиков. Во-первых, главный идейный вдохновитель подобной смены курса в развитии Intel поясняет, что за два года присутствия компании на этом рынке ждать чудес сложно, ведь конкурирующие TSMC и Samsung профильной деятельностью занимаются более 30 лет.

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Источник изображения: Bloomberg

Во-вторых, он даёт понять, что во многом признание клиентов будет измеряться появлением среди них крупных компаний типа NVIDIA, Amazon, Google, Microsoft, Qualcomm или Apple. В мае этого года основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) уже одобрительно высказывался по поводу свойств тестовых чипов, изготовленных Intel по будущим техпроцессам. При этом уверенности в сотрудничестве этих двух компаний нет, да и конкурирующая AMD такой вопрос предпочитает не обсуждать, уходя в плоскость восхваления возможностей TSMC.

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Зато Amazon уже готова заказывать у Intel упаковку своих выпущенных на стороне чипов, а Qualcomm услугами Intel тоже интересуется. MediaTek, кстати, воспользовалась техпроцессом Intel 16, ранее известным под обозначением «22 нм», в числе первых. Передовая литография в исполнении Intel тоже постепенно привлекает клиентов. По технологии Intel 18A будут выпускаться чипы для Boeing, Northrop Grumman и Ericsson. Имя как минимум ещё одного крупного клиента Intel готовится назвать до конца текущего года.