Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel рассчитывает увидеть в числе своих клиентов Apple, Qualcomm или NVIDIA
В том смысле, что хотела бы выпускать для них чипы.

реклама

Довольно объёмный материал на страницах Bloomberg, по большому счёту, сводится к демонстрации пары цитат генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), который рассуждает о перспективах развития контрактного бизнеса компании, подразумевающего выпуск чипов по заказам сторонних разработчиков. Во-первых, главный идейный вдохновитель подобной смены курса в развитии Intel поясняет, что за два года присутствия компании на этом рынке ждать чудес сложно, ведь конкурирующие TSMC и Samsung профильной деятельностью занимаются более 30 лет.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Во-вторых, он даёт понять, что во многом признание клиентов будет измеряться появлением среди них крупных компаний типа NVIDIA, Amazon, Google, Microsoft, Qualcomm или Apple. В мае этого года основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) уже одобрительно высказывался по поводу свойств тестовых чипов, изготовленных Intel по будущим техпроцессам. При этом уверенности в сотрудничестве этих двух компаний нет, да и конкурирующая AMD такой вопрос предпочитает не обсуждать, уходя в плоскость восхваления возможностей TSMC.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Зато Amazon уже готова заказывать у Intel упаковку своих выпущенных на стороне чипов, а Qualcomm услугами Intel тоже интересуется. MediaTek, кстати, воспользовалась техпроцессом Intel 16, ранее известным под обозначением «22 нм», в числе первых. Передовая литография в исполнении Intel тоже постепенно привлекает клиентов. По технологии Intel 18A будут выпускаться чипы для Boeing, Northrop Grumman и Ericsson. Имя как минимум ещё одного крупного клиента Intel готовится назвать до конца текущего года.

#intel #nvidia #apple #полупроводники #qualcomm
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти США близки к принятию новых ограничений на поставку ускорителей вычислений в Китай
Samsung Electronics ускоряет освоение 2-нм техпроцесса в ущерб 3-нм
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
14
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
123
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
46
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
5

Сейчас обсуждают

Роман Селин
07:21
А это что? Читайте внимательно. Написана чушь.
Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
El Grechko
07:19
Чимбал, чебурашка ты тупая. Во-первых: проблемы фанатов "портативного софта" не волнуют белого шерифа. Таких дегенератов с флешками даже меньше чем линуксоидов. Аппимадж предназначен для упаковки софт...
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
Олесь Кука
06:39
Эффект Даннинга-Крюгера — метакогнитивное искажение, которое возникает, когда человек, имеющий низкий уровень компетенции в какой-либо теме, начинает мнить себя знатоком этой темы, при этом он (или он...
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
nukemall
06:37
Ну да, фашистские выруси из ВСУ успешно перемалывают сами себя.
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
Сергей Махов
06:35
Пусть успокоится все, кроме тех у кого " рыльце в пушку"...
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
Anakeen
06:33
Нам все должны, нам все обязаны, а мы вам - санкции.
Жозеп Боррель: Китай должен убедить Украину в том, что он не на стороне России
VRoman
06:32
Выпить - не проблема. Но по результатам будет шикарный пример чего не надо делать. Обжиреть и потерять здоровье за 200 дней. Нафиг надо.
Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней
nukemall
06:27
Ага, и ресурс у этой трубы был несколько десятков выстрелов, причём под каждый выстрел делался отдельно снаряд и заряд т.к. у ствола после выстрела изменялись калибр и глубина нарезов. Без такого экст...
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
Евгений Мирный
06:25
А когда с другом помню хвалился свои core2duo. Вот это было круто особенно потом когда core2quad. И теперь не понятно может реально скоро будут у тебя сколько тысяч ядер? А у меня 6 тысяч
Названы предполагаемые характеристики новых AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX
nukemall
06:23
"Эскалибур" по сути та же ракета, только маленькая, это не стремительно падающий чугуниевый снаряд которому всё пофигу, а неспешно планирующая алюминиевая конструкция со складными крылышками.
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем