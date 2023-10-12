Соответствующие заявления сделал Минпромторг.

Минпромторг заявляет, что в России к 2027 году должно быть освоено серийное производство микропроцессоров по топологическим нормам 28 нм на 300-миллимитровых кремниевых пластинах. Данная информация была размещена в «дорожной карте» развития индустрии, которая была опубликована замглавы ведомства Василием Шпаком.

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В представленном документе говорится о том, что в настоящий момент полупроводниковые предприятия в России могут выпускать микроэлектронику по топологическим нормам 130 нм, тогда как в 2026 году они должны освоить 65 нм. Ближе к 2030 власти рассчитывают, что российские полупроводниковые предприятия смогут освоить выпуск микроэлектроники по норме 14 нм.

Василий Шпак по поводу публикации актуальной дорожной карты развития полупроводниковой отрасли заявил следующее: «Вот она — наша “дорожная карта”, когда наши технологии должны появиться не только с точки освоения, а и с точки серийного выпуска. Мы ставим задачу получить полноценное серийное производство. Вот планы, насколько они сбудутся, во многом зависит от наших усилий».

Напомним, техпроцесс 28 нм был освоен крупнейшими производителями на рубеже 2009-2010 годов, тогда как сейчас самым передовым техпроцессом, с которым работа действительно ведётся, считается 2 нм (от TSMC).

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В России же компания «Микрон» считается производителем, который может выпускать микроэлектронику по техпроцессу 90 нм, что пока является наилучшим результатом для отрасли в стране.