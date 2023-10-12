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Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung Electronics ускоряет освоение 2-нм техпроцесса в ущерб 3-нм
Перекуём мечи для аврала!

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Как сообщает DigiTimes со ссылкой на южнокорейские СМИ, знакомые с планами Samsung Electronics источники намекают на готовность компании перебросить все свободные силы и ресурсы на освоение 2-нм технологии, даже если ради этого придётся пожертвовать темпами экспансии производства 3-нм чипов. Номинально Samsung начала выпуск последних ещё в конце июня прошлого года, но большим количеством клиентов на этом направлении компания до сих пор похвастать не может.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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TSMC собирается начать выпуск 2-нм продукции в опытном варианте уже в этом году, но до стадии массового производства она доберётся не ранее 2026 года. При этом руководство Samsung Electronics поставило перед компанией задачу к 2028 году стать технологическим лидером в сфере контрактного производства чипов. Без набирающего актуальность 2-нм техпроцесса достичь этой цели Samsung будет сложно. В принципе, для корейского производителя задача освоения 2-нм технологии будет отчасти облегчаться внедрением транзисторов с окружающим затвором ещё в рамках 3-нм технологии. Компаниям TSMC и Intel аналогичные структуры транзисторов только предстоит внедрить в будущем.

#intel #samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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