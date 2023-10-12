Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США близки к принятию новых ограничений на поставку ускорителей вычислений в Китай
Предварительный текст изменений в правилах экспортного контроля появился на сайте одного из ведомств.

реклама

Агентство Reuters отмечает, что вчера на сайте Административно-бюджетного управления США появилось упоминание о новой редакции правил, определяющих условия экспорта определённых типов интегральных микросхем и компонентов для суперкомпьютеров. Как поясняют знакомые с бюрократическими процедурами США источники, на этом сайте подобные документы не появляются до тех пор, пока межведомственная комиссия не согласует их содержание с учётом интересов нескольких министерств. В то же время, появление упоминания об этом документе на указанном сайте ещё не гарантирует, что все поправки в текст новых правил уже внесены и согласованы.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предполагается, что власти США ограничат поставки в Китай ускорителей вычислений, которые выпускаются компаниями NVIDIA, AMD и Intel. Первая фаза таких ограничений по критерию скорости обмена данными была введена ещё год назад, но теперь экспортные ограничения могут быть усилены, как считают некоторые источники. Попутно будут утверждены новые ограничения на поставку оборудования в Китай, которое может использоваться для выпуска чипов. Эти ограничения не распространятся на деятельность компаний SK hynix, Samsung Electronics и TSMC, которые располагают на территории КНР предприятиями по выпуску полупроводниковых компонентов.

#полупроводники #сша #китай #санкции #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Белом доме заявили, что военная помощь Украине не будет бесконечной
Пентагон сообщил о выделении Украине очередной военной «помощи» на сумму в $200 миллионов
Глава Пентагона допустил, что первые F-16 начнут применяться ВСУ не раньше весны 2024-го
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
20
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
86
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
5
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
9
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
12
На Западе крайне обеспокоены оживлением железнодорожного сообщения между КНДР и Россией
2

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
08:36
Нюансик в том, что сейчас нет Сталина. И ставить к стенке может именно он кого угодно. И никто не помешает.
Кадыров назвал Сталина предателем и обвинил в угнетении чеченского народа
R_baron
08:34
Денег нахапал теперь и уйти не грех. А по факту, сперва трибунал, потом уходи если сможешь.
Зеленский готов уйти с поста президента, но только после окончания боевых действий
Orakul
08:33
Горцы. Остаться должен только один...
Кадыров назвал Сталина предателем и обвинил в угнетении чеченского народа
v3r3r
08:30
Рамзанка смелый (как и его чуркобесы) только когда он у себя там король. При Сталине за такой наезд - и его и всех его детей-героев к стенке бы нахер поставили. Так что не обращайте внимания на его в...
Кадыров назвал Сталина предателем и обвинил в угнетении чеченского народа
Serezhka
08:26
Офуитительная история! И где впечатления? Весь этот высер ради рекламы Рыгарда.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
armadaovs
08:22
а гагарин ещё раньше, и что?
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
armadaovs
08:22
пляшет память на amd, на intel заводится сразу.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Максим Ширшов
08:22
Сначала зеленский должен подписать свою капитуляцию, потом пройти военный трибунал и дальше снять с себя обязанности резидента и получить заслуженное наказание.
Зеленский готов уйти с поста президента, но только после окончания боевых действий
armadaovs
08:20
у меня пара штук на обычной втулке лет эдак 10 - работают как часы, молча и без биений.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
armadaovs
08:19
бестолково громадный корпус.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем