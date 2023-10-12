Предварительный текст изменений в правилах экспортного контроля появился на сайте одного из ведомств.

Агентство Reuters отмечает, что вчера на сайте Административно-бюджетного управления США появилось упоминание о новой редакции правил, определяющих условия экспорта определённых типов интегральных микросхем и компонентов для суперкомпьютеров. Как поясняют знакомые с бюрократическими процедурами США источники, на этом сайте подобные документы не появляются до тех пор, пока межведомственная комиссия не согласует их содержание с учётом интересов нескольких министерств. В то же время, появление упоминания об этом документе на указанном сайте ещё не гарантирует, что все поправки в текст новых правил уже внесены и согласованы.

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Источник изображения: Reuters

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Предполагается, что власти США ограничат поставки в Китай ускорителей вычислений, которые выпускаются компаниями NVIDIA, AMD и Intel. Первая фаза таких ограничений по критерию скорости обмена данными была введена ещё год назад, но теперь экспортные ограничения могут быть усилены, как считают некоторые источники. Попутно будут утверждены новые ограничения на поставку оборудования в Китай, которое может использоваться для выпуска чипов. Эти ограничения не распространятся на деятельность компаний SK hynix, Samsung Electronics и TSMC, которые располагают на территории КНР предприятиями по выпуску полупроводниковых компонентов.