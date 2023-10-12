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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Игровая выручка NVIDIA может вырасти последовательно на 7%
Третий квартал в календаре компании ещё не завершился.

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Пока основная часть отраслевых аналитиков сосредоточена на слежением за успехами NVIDIA в серверном сегменте, представители Citi обратили внимание, что тайваньские производители игровых видеокарт типа Gigabyte и MSI сообщили об увеличении профильной выручки на 19% по итогам сентября по сравнению с августом. Средний сезонный прирост при этом измеряется 12%, поэтому текущая динамика считается более успешной, чем обычно.

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Источник изображения: NVIDIA

Как предполагают аналитики Citi, в совокупности с данными за август это позволяет предположить, что квартальная игровая выручка NVIDIA последовательно вырастет не на 3%, как ожидалось первоначально, а на все 7%. К тому же, представителей Citi воодушевляет недавно сделанное финансовым директором NVIDIA заявление о том, что в некоторых регионах планеты игровые ноутбуки стали по своей популярности опережать дискретные настольные видеокарты. Впрочем, весь этот оптимизм в отношении игрового сегмента ничуть не умаляет того факта, что серверный сегмент продолжает оставаться локомотивом роста выручки компании.

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Аналитики TD Cowen, в свою очередь, видят в акциях NVIDIA потенциал роста курсовой стоимости на 50% от текущего уровня. Попав под влияние представителей руководства компании, эксперты транслируют уверенность в способности NVIDIA увеличить отрыв от конкурентов в сфере ускорения вычислений и укрепления вертикальных рынков в сегменте систем искусственного интеллекта. Всё чаще из уст аналитиков при этом звучат упоминания о новых продуктах, коими могут стать представители архитектуры Blackwell, дебют которой назначен на следующий год.

#nvidia #видеокарты #аналитика #финансы
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