Третий квартал в календаре компании ещё не завершился.

Пока основная часть отраслевых аналитиков сосредоточена на слежением за успехами NVIDIA в серверном сегменте, представители Citi обратили внимание, что тайваньские производители игровых видеокарт типа Gigabyte и MSI сообщили об увеличении профильной выручки на 19% по итогам сентября по сравнению с августом. Средний сезонный прирост при этом измеряется 12%, поэтому текущая динамика считается более успешной, чем обычно.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Как предполагают аналитики Citi, в совокупности с данными за август это позволяет предположить, что квартальная игровая выручка NVIDIA последовательно вырастет не на 3%, как ожидалось первоначально, а на все 7%. К тому же, представителей Citi воодушевляет недавно сделанное финансовым директором NVIDIA заявление о том, что в некоторых регионах планеты игровые ноутбуки стали по своей популярности опережать дискретные настольные видеокарты. Впрочем, весь этот оптимизм в отношении игрового сегмента ничуть не умаляет того факта, что серверный сегмент продолжает оставаться локомотивом роста выручки компании.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитики TD Cowen, в свою очередь, видят в акциях NVIDIA потенциал роста курсовой стоимости на 50% от текущего уровня. Попав под влияние представителей руководства компании, эксперты транслируют уверенность в способности NVIDIA увеличить отрыв от конкурентов в сфере ускорения вычислений и укрепления вертикальных рынков в сегменте систем искусственного интеллекта. Всё чаще из уст аналитиков при этом звучат упоминания о новых продуктах, коими могут стать представители архитектуры Blackwell, дебют которой назначен на следующий год.