Даже на фоне не столь плохих результатов третьего квартала.

Тайваньская компания TSMC готовится опубликовать подробный квартальный отчёт на следующей неделе, но уже сейчас имеющиеся данные по финансовым результатам за каждый из трёх минувших месяцев позволяют предполагать, что отчётный период оказался для компании не таким тяжёлым, как ожидалось. Это обстоятельство, по данным DigiTimes, не подтолкнёт руководство TSMC к пересмотру годового прогноза в сторону улучшения, как подчёркивают осведомлённые источники.

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Источник изображения: DigiTimes

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Напомним, что три месяца назад руководство TSMC ухудшило прогноз по динамике годовой выручки, рассчитывая на её снижение на величину до 10% относительно прошлогодних $74 млрд. Кроме того, капитальные затраты в текущем году TSMC планирует сократить до минимального с начала пандемии уровня, соответствующего $32 млрд. По всей видимости, необходимость удвоить к концу следующего года производственные мощности по упаковке чипов для ускорителей вычислений не влечёт столь серьёзных капитальных вложений, чтобы пересматривать соответствующие планы на этот год.