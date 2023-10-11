И не только на них.

Географическая удалённость от действующего эпицентра напряжённости на Ближнем Востоке, по словам Business Korea, не позволяет представителям южнокорейского бизнеса спокойно относиться к происходящему конфликту между Палестиной и Израилем. Как гласит официальная статистика государственных органов Южной Кореи, за первые восемь месяцев этого года оборудование для производства полупроводниковых компонентов формировало максимальную долю в структуре импорта с израильского направления. Фактически, соответствующие поставки заняли 26,2% всего импорта из Израиля в Южную Корею, а в стоимостном выражении это соответствовало $311 млн.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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Ещё 19,3% импорта в Южную Корею из Израиля в этом году пришлось на электронное оборудование, а 10,2% — на контрольно-измерительные машины. В общей сложности, востребованные производителями памяти в Южной Корее импортируемые из Израиля товары формировали 55,7% всего национального товарообмена в текущем году. По состоянию на 2020 год израильские производители контролировали 36% мирового рынка контрольно-измерительного оборудования. Кроме того, у американских KLA и Applied Materials есть предприятия в Израиле, как и у компании Intel, которая к тому же владеет расположенной здесь Mobileye. Компания NVIDIA четыре года назад поглотила израильскую компанию Mellanox Technologies, и теперь от её способности исправно функционировать будут зависеть темпы развития серверного бизнеса NVIDIA в сфере технологий скоростной передачи информации.