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Новости Hardware Алексей Сычёв
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
Операционная прибыль последовательно выросла в 16 раз.

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Южнокорейская компания Samsung Electronics является крупнейшим производителем микросхем памяти в мире, масштабы её бизнеса слишком велики, чтобы подвести подробные итоги деятельности в третьем квартале ранее 31 октября, но предварительный отчёт уже сформирован, и он позволяет судить о динамике двух ключевых показателей. Как поясняет Bloomberg, выручка Samsung за период сократилась на 13% в годовом сравнении, до $50,02 млрд, но при этом она последовательно увеличилась на 11,5%. Аналитики, кстати, ожидали от Samsung более крупной выручки в размере $50,6 млрд.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Операционная прибыль хоть и сократилась в годовом сравнении на 78% до $1,8 млрд, масштабы падения оказались не столь серьёзными, как ожидали аналитики. Во-вторых, последовательно операционная прибыль Samsung выросла в 16 раз, если верить предварительным данным. Это позволяет аналитикам рассчитывать, что худший период на рынке памяти всё-так миновал, и начинается его постепенное восстановление. Акции Samsung Electronics на фоне таких заявлений выросли в цене на 4,4%.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники
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