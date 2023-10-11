За $8000 в самом дорогом варианте.

Илон Маск (Elon Musk) изначально пытался утешить потенциальных покупателей пикапов Cybertruck, которых не устраивала перспектива обладания машиной с панелями из нержавеющей стали в их естественном цвете, пообещав наладить оклейку кузова цветной плёнкой за доплату, и на дорогах США в последние месяцы было замечено немалое количество предсерийных образцов Cybertruck, преображённых подобным способом.

Как сообщает Electrek, в рамках эксперимента Tesla начала предлагать на территории США услуги по оклейке электромобилей Model 3 и Model Y плёнками семи различных цветов, а также прозрачной. В последнем случае владелец электромобиля должен раскошелиться на $5000. Серая, чёрная и белая полиуретановые плёнки стоят вместе с работой $7500, а за более яркие цвета уже придётся выложить $8000.

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Источник изображения: Tesla

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Кстати, некоторые из них имеют матовую текстуру, поэтому машина в результате такого преображения будет иначе выглядеть издалека. Услуги такого плана оказываются в двух сервисных центрах Tesla в штате Калифорния, но если опция будет востребована, то территорию предоставления таких услуг компания наверняка расширит. Что характерно, машину предлагается оставить на срок от пяти до семи дней, так что работа выполняется, по большому счёту, неспешно.