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Новости Hardware Алексей Сычёв
SMIC технически была готова к выпуску 7-нм чипов с 2019 года
И успела получить нужное оборудование из США до введения санкций.

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На страницах Nikkei Asian Review неожиданно появилось объяснение способности китайских компаний наладить поставки 7-нм компонентов в условиях санкций, которые действуют с 2019 года. По словам одного из бывших сотрудников американской компании Applied Materials, китайский контрактный производитель чипов SMIC уже в конце 2018 года располагал готовой производственной линией для выпуска 7-нм чипов. Необходимое оборудование было закуплено, в том числе в США, ещё до введения санкций против SMIC и китайской полупроводниковой отрасли в целом.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Как оценивает ситуацию представитель одного из китайских поставщиков литографического оборудования, если уровень выхода годной продукции на конвейере SMIC продолжит расти, то компания сможет ежегодно выпускать по 36 млн 7-нм чипов. Даже если не учитывать потребности прочих клиентов SMIC, компании Huawei этого хватит, чтобы в следующем году поставить на рынок от 60 до 70 млн смартфонов, поскольку не все из них будут комплектоваться передовыми чипами.

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Китайский гигант продолжает формировать увеличенные запасы компонентов на случай усугубления санкций США. Например, официально снабжающая её 4G-компонентами американская Qualcomm, если верить слухам, получила от китайского заказчика требование поставить годовой объём чипов к июню, чтобы перестраховаться на случай усугубления санкций. К слову, если Huawei удастся в следующем году поставить около 70 млн смартфонов, то объёмы выпуска такой продукции увеличатся тем самым более чем в два раза.

#смартфоны #полупроводники #сша #литографическое производство #китай #huawei #санкции #smic
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