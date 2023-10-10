Даже Apple не обладает абсолютным иммунитетом к глобальному кризису.

Аналитики J.P. Morgan каждую неделю формируют сводку по срокам ожидания заказываемых в онлайн-рознице смартфонов Apple новейшего семейства iPhone 15, и если на старте продаж наблюдался некоторый ажиотаж, вызвавший необходимость ожидания поставки старших моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max до середины ноября, то теперь сроки ожидания снижаются быстрее, чем это происходило с семейством iPhone 14 на сопоставимом этапе жизненного цикла.

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Источник изображения: Apple

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На прошлой неделе, в частности, сроки поставки старших моделей семейства iPhone 15 сократились с 37 до 32 дней, тогда как для прошлогодней серии iPhone 14 был характерен срок ожидания около 36 дней. Младшие модели iPhone 15 необходимо ожидать до 15 дней вместо 17 дней на прошлой неделе. Аналитики J.P. Morgan опасаются, что в этом году спрос сосредоточится на более дешёвых смартфонах Apple, в результате компания не сможет сохранить положительную динамику выручки, поскольку в последнее время она поддерживалась за счёт концентрации спроса на дорогих моделях, а в натуральном выражении поставки iPhone не росли.