Даже появление собственных чипов разработки OpenAI не пошатнёт её позиции серьёзным образом.

Аналитики Citi довольно спокойно отреагировали на появившиеся недавно слухи о намерениях стартапа OpenAI, получающего поддержку Microsoft, заняться разработкой собственных компонентов для аппаратной основы систем искусственного интеллекта. Кроме того, OpenAI изучает возможность получения сторонних ускорителей вычислений не только от компании NVIDIA, которая сейчас доминирует в структуре поставок.

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Источник изображения: NVIDIA

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Эксперты Citi считают, что даже если оба сценария реализуются, доминирующему положению компонентов NVIDIA в сегменте ускорения работы систем ИИ ничего не будет угрожать, и на протяжении ближайших трёх лет её продукция сохранит за собой 90% рынка. При этом на рынке будет появляться всё больше специализированных чипов (ASIC), заточенных под достаточно узкие операции. Впрочем, основная часть вычислительной нагрузки будет выполняться преимущественно графическими процессорами, и в этом отношении NVIDIA сможет сохранить за собой преимущество.