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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Объёмы поставок ПК в третьем квартале сократились на 9%
По мнению экспертов Gartner.

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Тенденцию к снижению объёмов поставок ПК на мировом рынке, как утверждают представители Gartner, в третьем квартале переломить не удалось, и минувший период стал уже восьмым по счёту, продемонстрировавшим отрицательную динамику. Поставки ПК, по оценкам экспертов, сократились в третьем квартале на 9% до 64,3 млн шт. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Впрочем, с текущего квартала объёмы поставок ПК должны вернуться к росту, как считают аналитики Gartner.

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Источник изображения: Gartner

Уже в третьем квартале образовательный сегмент помог частично компенсировать слабость спроса на ПК в корпоративном сегменте, как поясняет источник. Складские запасы к концу третьего квартала должны были нормализоваться, и если осенний сезон распродаж не будет подорван макроэкономическими потрясениями, то рынок должен вернуться к росту в четвёртом квартале.

Занимающая второе место в рейтинге крупнейших поставщиков готовых ПК и ноутбуков корпорация HP Inc. оказалась единственной, продемонстрировавшей рост объёмов поставок в третьем квартале (+6,4%), тогда как остальные пять крупнейших поставщиков демонстрировали снижение. К тому же, HP Inc. ещё и удалось увеличить свою долю рынка с 18 до 21%. К слову, лидирующая Lenovo даже в условиях снижения поставок на 4,4% смогла укрепить свою долю на рынке до 25,1%. В первой тройке сильнее всего сократила поставки Dell, на 14,2%, ей же пришлось уменьшить долю рынка с 17 до 16,1%. На четвёртом месте оказалась Apple, сократившая поставки на 24,2%, её доля при этом уменьшилась с 11,7 до 9,7%. Примечательно, что находящейся на шестой позиции Acer удалось увеличить свою долю с 6,4 до 6,8%, хотя объёмы поставок ПК этой марки при этом сократились на 2,4%.

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Восстановлению рынка в ближайшее время будет способствовать потребность в обновлении парка ПК, часть которого была закуплена в первые месяцы пандемии, к тому же корпоративный сектор продолжает переходить на Windows 11. В следующем году, по мнению представителей Gartner, рынок ПК вырастет на 4,9%, причём положительная динамика будет наблюдаться как в корпоративном, так и в потребительском секторах.

#аналитика #gartner #компьютерный рынок
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