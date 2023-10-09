Но в ближайшее время ситуацию усугубляет низкий спрос на смартфоны.

Как поясняет Reuters, сегодня истекает действие моратория на публикацию прогнозов относительно динамики акций Arm теми инвестиционными банками, которые выступали в роли подписчиков на недавно состоявшемся публичном размещении ценных бумаг этого британского разработчика процессорных архитектур на фондовой площадке Nasdaq в Нью-Йорке. По этой причине участники IPO с сегодняшней даты получают право делиться своими прогнозами относительно динамики акций Arm, и J.P. Morgan делает это одним из первых.

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Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

Представители инвестиционного банка рекомендуют акции Arm к покупке, говоря о способности этих ценных бумаг к декабрю следующего года вырасти в цене до $60-70 за штуку. В последующие три года, по мнению аналитиков J.P. Morgan, выручка Arm будет расти в среднем на 18% в год, а удельный доход на одну акцию будет в среднем увеличиваться на 40% в год. Этому будет способствовать как рост удельных лицензионных отчислений за счёт увеличения концентрации интеллектуальной собственности в одном компоненте, так и рост занимаемой продукцией с архитектурой Arm доли рынка. Не исключается и изменение ценовой политики компании, которое приведёт к росту выручки. Такие идеи неофициально уже высказывались, хотя традиционно наталкивались на недовольство клиентов компании.

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Напомним, что в первый день после выхода акций Arm на фондовый рынок США их курс вырос на 25% относительно цены размещения ($56,10), но в дальнейшем он опустился до уровней около $54 за акцию. Впрочем, пятничную сессию акции Arm завершили ростом на 3% до $54,08, а по итогам предварительных торгов в понедельник подросли почти на процент до $54,57. Возможно, среднесрочный оптимизм подписчиков IPO будет способствовать дальнейшему укреплению котировок.