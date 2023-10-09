Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Афганский стартап продемонстрировал прототип первого национального суперкара
На него копили всем афганским миром.

реклама

В столице Катара Дохе, как поясняет Bloomberg, проходит региональный этап Женевского международного автосалона, и одним из необычных экспонатов на нём стал суперкар Simurgh афганского стартапа Entop, который уже более пяти лет разрабатывается силами команды из 30 человек. По сути, чтобы привезти в Доху простой прототип, который не может передвигаться самостоятельно, создателям пришлось потратить $130 000, которые были пожертвованы примерно 45 тысячами человек.

реклама

Источник изображения: SK hynix

По словам главы афганской компании Мохаммеда Резы Ахмади (Mohammed Reza Ahmadi), который совмещает эту должность с постом главного инженера и дизайнера, для вывода суперкара на рынок нужно будет привлечь ещё не менее $32 млн. В планы Entop также входит участие на предсерийном прототипе Simurgh в знаменитой 24-часовой гонке во французском Ле-Мане. Если испытание будет пройдено успешно, Entop собирается приступить к серийному производству суперкара. О силовой установке машины известно лишь, что в её состав входит четырёхцилиндровый ДВС, так что о каких-то «электромобильных технологиях» в данном случае речи пока не идёт.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В персидской мифологии Симург является огромной птицей с головой льва или собаки, способная поднять в воздух слона или кита. Это существо символизирует бессмертие, победу духа над злом и смертью. Примечательно, что основатель стартапа Entop осознанно отказался от разработки кроссовера, потребительские качества которого лучше бы пригодились на дорогах Афганистана, предпочитая сосредоточиться над более престижным скоростным транспортным средством традиционной для суперкаров компоновки.

#стартап #афганистан #суперкары
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти Японии рассчитывают на приток инвестиций в стартапы
NVIDIA виновата в том, что молодым компаниям стало доставаться меньше денег
Китайский стартап Sinogene предлагает клонировать собаку за $50 000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
17
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
65
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
9
О будущем рынка настольных игр в России
4
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
1
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
21
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
2
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
50
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
10

Сейчас обсуждают

Roditch
13:27
Лучше было подать в суд на Apple, а не менять имя.
Обновление Apple заставило англичанку Сири Прайс изменить свое имя
Михаил Авраменко
13:25
Все видные либерахи там точно засветятся.
Россияне несут цветы к посольству и консульству Израиля
Максим Ширшов
13:25
Для Израиля есть реальная опасность не устоять как государство, так как они слишком разозлили соседей и так просто от него уже скорее всего не отстанут. Израиль будет отвечать максимально жестко, но х...
Россияне несут цветы к посольству и консульству Израиля
Scud Dusty
13:25
Клоун многоликий, я смотрю ты здесь сам собой общаешься, апшеронский отморозок-император. Почитай пост Галкика в инсте. Они никуда не собираются уезжать. «Больше полутора лет назад мы с семьей уехали...
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
Dce
13:24
Что же вы так разочаровываете, я подумал уж что один из тех, чья душа соткана из "рвотных масс и испражнений" трепанацию ему устроил. А тут... 2 барана лбами столкнулись...
Россияне несут цветы к посольству и консульству Израиля
Апшеронский скакел
13:21
Вот это поворот!
Xiaomi может отменить MIUI 15 и представить собственную ОС MiOS
истребитель хохлизма
13:20
сша эта кто такие ваще и какое отношение имеют в другому материку, паехавшие ?
Госсекретарь США Блинкен предостерег «Хезболлу» от участия в военном конфликте в Израиле
Asker 013
13:15
или 8,0 миллионов $ или 8 000 000 $ - выбирай что нравится ( но что-то одно .... ибо 8 000 000 миллионов долларов = 8 триллионам $ )
Хакер вернул криптобирже HTX 8 000 000 миллионов долларов за вознаграждение
Павел Кудрин
13:07
слава россии. смэрт ворогам
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
Иван Кулагин
13:05
Когда-нибудь автор узнает про существование формата AppImage https://github.com/ivan-hc/OBS-Studio-appimage
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем