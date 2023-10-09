На него копили всем афганским миром.

В столице Катара Дохе, как поясняет Bloomberg, проходит региональный этап Женевского международного автосалона, и одним из необычных экспонатов на нём стал суперкар Simurgh афганского стартапа Entop, который уже более пяти лет разрабатывается силами команды из 30 человек. По сути, чтобы привезти в Доху простой прототип, который не может передвигаться самостоятельно, создателям пришлось потратить $130 000, которые были пожертвованы примерно 45 тысячами человек.

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Источник изображения: SK hynix

По словам главы афганской компании Мохаммеда Резы Ахмади (Mohammed Reza Ahmadi), который совмещает эту должность с постом главного инженера и дизайнера, для вывода суперкара на рынок нужно будет привлечь ещё не менее $32 млн. В планы Entop также входит участие на предсерийном прототипе Simurgh в знаменитой 24-часовой гонке во французском Ле-Мане. Если испытание будет пройдено успешно, Entop собирается приступить к серийному производству суперкара. О силовой установке машины известно лишь, что в её состав входит четырёхцилиндровый ДВС, так что о каких-то «электромобильных технологиях» в данном случае речи пока не идёт.

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В персидской мифологии Симург является огромной птицей с головой льва или собаки, способная поднять в воздух слона или кита. Это существо символизирует бессмертие, победу духа над злом и смертью. Примечательно, что основатель стартапа Entop осознанно отказался от разработки кроссовера, потребительские качества которого лучше бы пригодились на дорогах Афганистана, предпочитая сосредоточиться над более престижным скоростным транспортным средством традиционной для суперкаров компоновки.