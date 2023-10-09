Поскольку оно будет длиться не менее десяти месяцев.

Чисто технически по итогам третьего квартала китайская компания BYD уже стала крупнейшим производителем электромобилей на планете, поскольку необходимость перевооружить предприятие в Шанхае под выпуск обновлённой Model 3 вызвала провал в объёмах производства электромобилей конкурирующей Tesla. По оценкам аналитиков DigiTimes Research, если в прошлом году BYD за пределы Китая по официальным каналам отправила 56 000 электромобилей, то в этом году объёмы официального экспорта достигнут 300 000 штук.

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Источник изображения: AFP

Продукция BYD уже поставляется в 15 стран Европы, в легковом сегменте местные покупатели уже могут выбирать между несколькими моделями разных ценовых диапазонов, и в прошлом году здесь было реализовано 4083 электромобиля данной марки. За счёт вертикальной интеграции бизнеса BYD может экономить на каждом выпущенном электромобиле от 10 до 20 тысяч евро по сравнению с аналогами европейского производства. К тому, же китайские машины нередко лучше оснащены и развиты функционально по сравнению с европейскими «одноклассниками», да и убранством интерьера они привлекают порой сильнее.

Если европейские власти повысят ставку импортной пошлины на китайские электромобили до 27,5%, то выгода при покупке китайской машины для европейского потребителя сократится до умеренных 10 000 евро. Однако, BYD обладает достаточными резервами для снижения отпускных цен на свои электромобили. Во-первых, это может быть достигнуто оптимизацией на уровне себестоимости компонентов. Во-вторых, машины в Европу можно будет поставлять со строящегося в Таиланде предприятия по морю. В-третьих, можно организовать их локальную сборку в Европе, если местные власти не будут препятствовать процессу локализации.

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Если учесть, что расследование Еврокомиссии в сфере несправедливых условий конкуренции на местном рынке электромобилей продлится не менее 10 месяцев, то у китайских поставщиков сохранится приличная фора для экспансии в Европе, даже если в дальнейшем будут введены повышенные ставки импортных пошлин для защиты интересов европейских автопроизводителей.