Специалисты компании над этим уже работают.

В начале следующего года Apple начнёт поставки на рынок гарнитуры дополненной реальности Vision Pro первого поколения. Устройство получилось более громоздким, чем первоначально рассчитывала компания, и у некоторых пользователей даже после непродолжительной эксплуатации может вызывать боль в шее. Как поясняет Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники, именно снижение массы и габаритов гарнитуры станет для специалистов Apple приоритетной задачей при разработке устройств следующего поколения.

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Источник изображения: Apple

Отдельной проблемой является возможность применения устройства пользователями, нуждающимися в коррекции зрения. Пока это будет решаться продажей специальных совместимых линз марки Carl Zeiss, которые магнитным способом будут крепиться на поверхности дисплеев устройства. Чтобы не увеличивать габариты Vision Pro, компания отказалась оставлять между глазами и дисплеями устройства достаточное пространство для размещения обычных очков, поэтому у пользователей со слабым зрением возникнут дополнительные расходы.

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Решить проблему могли бы более компактные и лёгкие очки дополненной реальности без функций виртуальной реальности, но разработку таковых Apple приостановила ещё в прошлом году. Между тем, их создание ранее Тим Кук (Tim Cook) считал приоритетным. Если технологии позволят создать такие носимые без усилий весь день очки, то Apple наверняка возобновит процесс.