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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новые санкции США против Китая обернутся для NVIDIA миллиардными убытками
Ускорители вычислений могут попасть под запрет как таковые, без учёта уровня производительности.

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С октября прошлого года США ввели экспортные ограничения на поставку в Китай ускорителей вычислений, обладающих определённым уровнем быстродействия. По факту, ограничивалась даже не столько производительность вычислений, а скорость обмена информацией между узлами подобных систем. Компания NVIDIA сориентировалась довольно быстро, за считанные недели наладив поставки в Китай адаптированных под требования американских регуляторов ускорителей A800, позже к ним присоединились более современные ускорители H800.

Как отмечают аналитики Barclays, готовящийся властями США новый этап санкций против Китая наверняка будет подразумевать полный запрет на поставку ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, и критерий их производительности более не будет использоваться.

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Источник изображения: NVIDIA

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Исходя из вероятности реализации такого сценария, эксперты оценивают потенциальные потери NVIDIA в размере более $3 млрд в квартал от новых санкций США. В случае с Intel потери будут более скромными, поскольку эта компания на поставках своих ускорителей семейства Gaudi в Китай получает выручку не более $1 млрд в квартал. Понятно, что сейчас спрос на ускорители NVIDIA превышает возможности компании поставлять их клиентам в необходимых количествах, поэтому часть потоков продукции с китайского направления перераспределится на другие, но подобные изменения всё равно будут болезненными для бизнеса.

#intel #nvidia #аналитика #финансы #сша #китай #санкции #искусственный интеллект
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Новые санкции США против Китая обернутся для NVIDIA миллиардными убытками
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