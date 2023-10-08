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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году Huawei получит около 33 млн 7-нм процессоров
А ещё через пару лет увеличит это количество до 72 млн штук.

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Американские чиновники хоть и расстроены способностью Huawei получать от своих поставщиков 7-нм чипы в условиях санкций, пока считают, что у Китая нет возможностей массово выпускать такие компоненты. Как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на прогнозы аналитиков Jefferies, в текущем году Huawei Technologies действительно получит доступ к не более чем 5-6 млн чипов, выпущенных по 7-нм технологии.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Зато уже в следующем году, по мнению источника, объёмы поставок таких процессоров для нужд Huawei вырастут до 33 млн штук. К 2025 году они достигнут 58 млн штук, а в 2026 году вырастут до 72 млн. Конечно, подобный прогноз жизнеспособен только при условии отсутствия радикального ужесточения американских санкций, которые ограничат способности подрядчиков Huawei выпускать 7-нм чипы. На китайском рынке у Huawei появляется реальный шанс потеснить конкурентов в сегменте смартфонов, включая Apple.

#аналитика #полупроводники #сша #китай #huawei #санкции #huawei technologies
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