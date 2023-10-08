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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel официально раскрыла маркировки процессоров Raptor Lake-S Refresh
В документе, рассылаемом партнёрам и клиентам.

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В этом месяце, судя по нарастающей активности онлайн-магазинов, компания Intel всё же представит настольные процессоры Core 14-го поколения, также известные под условным обозначением Raptor Lake-S Refresh. Производитель уже не скрывает этого факта, и перечень моделей с маркировками упоминается в официальном уведомлении, описывающем улучшения пластиковой подложки, в которой процессоры марки поставляются крупным OEM-клиентам. Сама сущность нововведений упаковки сводится к увеличению жёсткости пластикового поддона, который должен лучше предотвращать как собственный прогиб под нагрузкой, так и возможный изгиб печатной платы процессоров по углам.

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Источник изображения: Intel

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Это нововведение распространяется на процессоры Intel Core и 12-го, и 13-го поколений, так что не следует считать, что задумано оно было исключительно в свете появления процессоров 14-го поколения. Так или иначе, Intel в этом документе открыто перечисляет как перечень моделей семейства Raptor Lake Refresh, так и их маркировки. Возможно, ассортимент не совсем полный, и со временем он может расшириться, но неизбежность скорого дебюта это откровение доказывает.

#intel #pcn #raptor lake refresh
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