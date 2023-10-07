Чтобы не помогать опосредованно Китаю.

Инициативы американских парламентариев по дальнейшему сдерживанию технологического развития Китая порой принимают причудливые формы. Как сообщает Reuters, некоторые законодатели в США выступают с предложением запретить американским компаниям использовать архитектуру RISC-V, которая за счёт своей открытости нередко формирует международные альянсы разработчиков со свободным доступом к интеллектуальной собственности. Американские парламентарии опасаются, что достигнутый американскими разработчиками в рамках этой архитектуры прогресс может быть использован китайскими компаниями для продвижения собственных интересов.

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Источник изображения: Reuters

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Во всяком случае, желающие заняться совместной с китайцами разработкой процессоров с архитектурой RISC-V американские компании должны будут, по замыслу авторов инициативы, получать соответствующие экспортные лицензии у регуляторов в США. Частным лицам придётся тоже получать такие разрешения. По мнению парламентариев, китайская сторона использует открытую архитектуру для обхода американских санкций, и этому следует положить конец.