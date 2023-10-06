NVIDIA продолжит снимать сливки.

На августовском отчётном мероприятии глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что во втором квартале количество заказов на ускорители вычислений для систем искусственного интеллекта последовательно выросло в семь раз, а интерес к Instinct MI250 и MI300 со стороны клиентов весьма высок. Аналитики Baird, между тем, не питают иллюзий по поводу быстрого прогресса компании в сегменте систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: AMD

По их словам, лишь после 2024 года AMD сможет претендовать на долю рынка в сегменте ускорителей ИИ в районе 5%, тогда как NVIDIA сейчас контролирует более 80% данного рынка. Как уже упоминалось недавно, Лизу Су подобная расстановка сил не слишком смущает, поскольку она считает, что эволюция систем искусственного интеллекта на определённом этапе приведёт к тому, что собственные продукты AMD рано или поздно «выстрелят» и будут востребованы рынком.

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В игровом сегменте, по прогнозам аналитиков Baird, выручка AMD в текущем квартале последовательно вырастет не более чем на 5–6 %, поскольку третий квартал сформирует низкую базу для сравнения, особенно по причине слабого спроса на игровые решения компании на китайском рынке.