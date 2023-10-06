Tesla Model 3 вообще предлагается за $38 990.

Снижение объёмов реализации электромобилей Tesla в третьем квартале было обусловлено преимущественно остановкой конвейера крупнейшего предприятия компании в Шанхае для переоснащения его под выпуск обновлённой Model 3, но цель по количеству поставленных за год машин от этого ничуть не уменьшилась. Чтобы выйти на заветные 1,8 млн экземпляров по итогам года, Tesla должна поднажать на выпуск электромобилей в этом квартале, и дежурным уже способом простимулировать спрос стало снижение цен, которое сделало Model Y дешевле для американских покупателей на $2000.

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Источник изображения: TSMC

Правда, соответствующей уценке подверглись только подноприводные версии Tesla Model Y, которые в США теперь предлагаются по цене от $48 490 и $52 490 соответственно, а вышедшая недавно на местный рынок заднеприводная модификация сохранила за собой ценник в $43 990.

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В случае с Tesla Model 3 снижение цен преимущественно ограничилось суммой $1250, но начальная комплектация с задним приводом в итоге предлагается в США за $38 990, что с учётом субсидий позволяет некоторым гражданам страны приобрести такой электромобиль менее чем за $30 000. Полноприводные версии Tesla Model 3 стоят соответственно $45 990 и $50 990. Рестайлинговый вариант самого доступного электромобиля марки в США начнут продавать только в следующем году, хотя на других рынках он уже представлен. Соответственно, заманчивые цены в какой-то мере призваны скрасить долгое ожидание обновления модели.