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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США действительно близки к усилению санкций против Китая
В сфере поставок оборудования для выпуска чипов и ускорителей вычислений.

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Как отмечает Reuters, на этой неделе на сайте одного из правительственных ведомств США было замечено упоминание о документе, содержащем дополнения к правилам экспортного контроля в части поставок в недружественные страны оборудования для производства чипов, использующего технологии американского происхождения. По всей видимости, и новые фигуранты санкционного списка, который определяет возможность поставок в Китай оборудования для выпуска чипов, в этом документе тоже присутствуют.

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Источник изображения: Reuters

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Пока текст документа недоступен общественности, но знакомые с порядком работы бюрократической машины США источники пояснили Reuters, что само упоминание о таком документе говорит о пройденном этапе согласования с заинтересованными министерствами и Госдепом США. По сути, как ожидают источники, власти страны просто ждут согласования дополнительных санкций на поставку в Китай ускорителей вычислений, чтобы синхронно применить новые ограничения на практике. Подобные санкции впервые были введены год назад, поэтому ритмичность их усугубления может считаться для США делом принципа.

#сша #китай #санкции
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