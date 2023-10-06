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Как отмечает Reuters, на этой неделе на сайте одного из правительственных ведомств США было замечено упоминание о документе, содержащем дополнения к правилам экспортного контроля в части поставок в недружественные страны оборудования для производства чипов, использующего технологии американского происхождения. По всей видимости, и новые фигуранты санкционного списка, который определяет возможность поставок в Китай оборудования для выпуска чипов, в этом документе тоже присутствуют.
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Пока текст документа недоступен общественности, но знакомые с порядком работы бюрократической машины США источники пояснили Reuters, что само упоминание о таком документе говорит о пройденном этапе согласования с заинтересованными министерствами и Госдепом США. По сути, как ожидают источники, власти страны просто ждут согласования дополнительных санкций на поставку в Китай ускорителей вычислений, чтобы синхронно применить новые ограничения на практике. Подобные санкции впервые были введены год назад, поэтому ритмичность их усугубления может считаться для США делом принципа.