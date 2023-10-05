Казалось бы, дефицит миновал, но на передний план выходят другие проблемы.

Свежий отчёт TrendForce позволяет понять, что запущенные пандемией колебания спроса и предложения на рынке услуг по контрактному производству чипов с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм и зрелых техпроцессов никак не могут прекратиться. Автопроизводители по инерции продолжали «бороться с дефицитом» полупроводниковых компонентов, забив ими склады сверх потребности, и теперь вынуждены на какое-то время сократить объёмы заказываемых в производство чипов. Рынок смартфонов и ПК просто ещё не вернулся к росту спроса, поэтому контрактным производителям чипов в этом сегменте рынка не придётся рассчитывать на улучшение ситуации с загрузкой своих мощностей до второго квартала следующего года, как минимум.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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К такому выводу приходят аналитики TrendForce, которые считают, что средний уровень загрузки мощностей по обработке кремниевых пластин типоразмера 200 мм в следующем году не превысит 60-70%, за исключением китайских участников рынка. Последние получат выгоду от взятого заказчиками курса на импортозамещение, а потому у них конвейер сейчас загружен на 80-90%. К слову, от этого страдают иностранные подрядчики, у которых китайские разработчики ранее заказывали выпуск чипов. Например, это сказывается на бизнесе корейской компании Samsung Electronics, уровень загрузки мощностей которой в следующем году рискует упасть до 50%.